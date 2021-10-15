Молодежный форум прошел в Акмолинской области

В регионе состоялся молодежный форум "Независимый Казахстан в четвертом десятилетии", в котором приняли участие руководители и лидеры молодежных движений, представители волонтерских организаций, активные молодые предприниматели, сельская молодежь и ровесники независимости, передает управление внутренней политики, передает zakon.kz.

Основная цель форума - объединить молодых акмолинцев в поиске ответа на вопросы "Чего Казахстан добился за 30 лет Независимости?" и "Что еще необходимо сделать для укрепления нашей государственности в четвертом десятилетии?"

Приветствуя участников форума, заместитель руководителя управления внутренней политики области Нариман Абдрахманов отметил важность проведения мероприятия.

За годы независимости наше государство достигло знаковых политических и экономических высот. Сегодня Казахстан уверенно вступает в ряды развитых стран мира. Особый вклад в этот процесс вносит молодое поколение. Молодежь является самой активной и прогрессивной частью общества, которая чутко реагирует на все изменения происходящие в государстве. Сегодняшний форум служит площадкой по конструктивному обмену мнениями и поиску новых путей достижения успехов страны, - отметил спикер.

На форуме выступили президент ОО "Республиканское студенческое движение "Альянс студентов Казахстана" Ильяс Тустикбаев, главный специалист департамента Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы по Акмолинской области Нурсултан Шытырымбек, молодой предприниматель Анжела Кравченко, коуч-тренер Мирзада Сейткали.

В этом году исполняется 30 лет независимости нашей страны. За этот период мы многого достигли и покорили немало вершин. Сегодня в республике достаточно молодых людей, готовых самоотверженно работать во благо своей страны. Я счастлив, что родился и живу в Казахстане, у которого ясное и светлое будущее, - поделился Шытырымбек.

В рамках молодежного форума также состоялось подписание меморандумов о сотрудничестве Кокшетауского университета имени Шокана Уалиханова и Кокшетауского университета имени Абая Мырзахметова с республиканским студенческим движением "Альянс студентов Казахстана".

К слову, в Акмолинской области проживает порядка 154 тыс. молодых граждан в возрасте от 14 до 29 лет. В юбилейный год независимости страны в регионе проведено свыше двух тысяч различных молодежных мероприятий.