Алматинские школы проверены на безопасность

15 октября 2021, 18:49
Фото: zakon.kz

Информацией о проверке всех общеобразовательных учреждений города после трагедии в Казани поделился начальник департамента полиции Алматы, передает zakon.kz.

С учетом трагических событий, имевших место в Казани, департаментом полиции Алматы совместно с представителями районных отделов образования проведено обследование 207 общеобразовательных учебных заведений, - рассказал глава ведомства Канат Таймерденов на встрече с журналистами.

Как уточняется, в школах установлено и функционирует свыше 4,5 тыс. камер видеонаблюдения, а также тревожные кнопки с передачей сигнала в охранное агентство.


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