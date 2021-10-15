Алматинские школы проверены на безопасность

Информацией о проверке всех общеобразовательных учреждений города после трагедии в Казани поделился начальник департамента полиции Алматы, передает zakon.kz.

С учетом трагических событий, имевших место в Казани, департаментом полиции Алматы совместно с представителями районных отделов образования проведено обследование 207 общеобразовательных учебных заведений, - рассказал глава ведомства Канат Таймерденов на встрече с журналистами.

Как уточняется, в школах установлено и функционирует свыше 4,5 тыс. камер видеонаблюдения, а также тревожные кнопки с передачей сигнала в охранное агентство.