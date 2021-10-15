В Алматы женщина украла ящик для пожертвований

Момент совершения преступления зафиксировали камеры видеонаблюдения, передает zakon.kz.

С заявлением в полицию обратился управляющий столовой, в которой и стоял ящик.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении кражи выявлена 40-летняя жительница города. Установлено, что женщина зашла в столовую. При разговоре с администратором обратила внимание на установленный короб для сбора денежных средств. Воспользовавшись тем обстоятельством, что за ее действиями никто не наблюдает, совершила хищение наличных, – приводятся слова заместителя начальника управления полиции Алмалинского района Владимира Решетникова на сайте Polisia.kz.

Как оказалось, ящик принадлежит некой благотворительной организации.

Ранее женщина неоднократно привлекалась к ответственности за аналогичные преступления.

Идет расследование инцидента.