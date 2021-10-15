Половина Караганды парализована ремонтом дорог - СМИ

Жители крупного спального района Майкудук по три часа добираются до работы и обратно. Все дело в ремонте, который ведут уже четыре месяца, передает zakon.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Пять километров ремонтники сделали в прошлом году, пять в этом. Но почему-то застряли. Сейчас тысячи машин одновременно движутся по одной стороне дороги, что создает длинные пробки.

- Бесконечный ремонт, бардак. С "Голубых прудов" выехать невозможно. Заехать невозможно. Постоянно опаздываем на работу. Все лето, уже 4 месяца. - Как решить проблему? Ну не знаю, по-хозяйски относиться к работам, объезды нормальные сделали бы действительно, - высказался водитель Талгат Исаханов. - Клиенты жалуются вот. 40 мин стоим, - сказал водитель Руслан Амрин.

Школьники жалуются, что тренировки в городе уже забросили. До друзей и родственников в другой части Караганды тоже не добраться.

К брату не успеваю, выхожу в три часа, и прихожу к нему в 16:30. А если бы дороги были шире? А если бы дороги были пошире, я бы пришел на час раньше. И мы бы еще час играли с моим братом, - рассказал школьник Нурислам Муратов.

В акимате Караганды завершить ремонт обещают к концу октября. Если не будет форс-мажоров.

Единственная автодорога именно общественного транспорта. И на сегодняшний день альтернативы нет. По второй части работы планируем завершить к концу октября, - заявил замсектором автодорог отдела ЖКХ Караганды Нуржан Тасмагамбетов.

Жители Майкудука требуют запустить маршруты по другим выездам из спального района. Необходимо пересмотреть и продумать новые линии. Очевидно, что для 140 тысячного района вопрос остается наболевшим.