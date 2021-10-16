"Барыс" по буллитам одолел "Куньлунь"

В поединке между "Куньлунем" и "Барысом" победу в серии буллитов одержали казахстанцы, играющие на выезде, сообщает zakon.kz.

Тренерский штаб гостей немного перекроил сочетания игроков. Роман Савченко сыграл в первой паре защитников вместо Эрика Мартинссона. В воротах "Барыса" с первых минут появился Йони Ортио, передает пресс-служба ХК "Барыс".

"Барыс" немного активнее провел стартовый отрезок игры. Хозяева же предпочитали действовать на контратаках. На первый перерыв команды ушли с нулями на табло. Счет был открыт в начале второго периода. Никита Михайлис броском со входа в зону пробил Джереми Смита. Далее соперники создали еще по несколько голевых моментов, но вратари в этих эпизодах сыграли надежно.

Долгое время "Барыс" удерживал свое преимущество, однако хозяева все же смогли отыграться. Тайлер Вон распечатал владения Йони Ортио на предпоследней минуте. В итоге, команды выявили победителя только в серии буллитов. Точнее здесь была команда из Нур-Султана, решающий бросок на счету того же Михайлиса.

17 октября "Барыс" сыграет в Санкт-Петербурге против СКА.

"Куньлунь" – "Барыс" 1:2 Б (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0)

0:1 – 21:01 – Михайлис (Волк, Альсинг)

1:1 – 58:10 – Вон (Спроул, Челиос)

1:2 – 65:00 – Михайлис Б

Вратари: Смит – Ортио