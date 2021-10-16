2 млн украли из припаркованной машины в Атырау

12 октября в 13:31 в полицию Атырау позвонил житель города и рассказал, что неизвестный разбил окно его автомобиля Kia Sportage и похитил из машины 2 млн тенге, сообщает zakon.kz.

Полицейские, изучив записи с камер видеонаблюдения, заметили, что за машиной потерпевшего долгое время следовал автомобиль ВАЗ-2114.

Подозрительный автомобиль был остановлен в 132 км от села Жарсуат Индерского района. При обыске автомашины, водителя и двух пассажиров были изъяты 2 млн тенге в упакованном виде.

Установлено, что 40, 44 и 47-летние мужчины являются жителями Уральска, Актобе и Шымкента. По данному факту зарегистрировано уголовное дело по ч. 3 статьи 88 УК РК "Кража". Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. В настоящее время устанавливается причастность указанных граждан к другим преступлениям. пресс-служба МВД РК