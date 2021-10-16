В Италии начались массовые забастовки из-за введения "зеленых пропусков"

Порты Италии в пятницу столкнулись с волной протестов людей, недовольных вступлением в силу требования ко всем работникам иметь "зеленый пропуск", удостоверяющий защищенность его владельца против COVID-19, сообщает zakon.kz.

Требование вызвало протесты среди итальянцев, так как без пропуска они не могут попасть на работу, передает РИА Новости.

По оценке Фонда Gimbe, специализирующегося на медицинской проблематике, в Италии в настоящее время официально насчитывается 3,8 миллиона трудящихся, которые не привиты от COVID-19. В их числе - 350 тысяч работников автомобильного транспорта, 250 тысяч государственных служащих, 60 тысяч сотрудников правоохранительных органов, в том числе, 18 тысяч полицейских.

Тем, кто проигнорирует требования нового ограничения, грозит штраф в полторы тысячи евро. Наказывать финансово будут и работодателей. Отстранять будут не только тех, кто приходит в офис. К выполнению рабочих обязанностей не допустят без пропуска даже тех, кто на удаленке.

В Триесте около двух тысяч работников заблокировали порт. Такие же акции протеста проходят в портах Генуи и Анконы. Всего в трех из шести портов Италии произошел сбой в работе.

СМИ отмечают, что данные акции протеста могут стать лишь началом более масштабных демонстраций.

Всего в Италии за время пандемии выявили более 4,7 млн заражений COVID-19, свыше 131,4 тыс. инфицированных скончались.