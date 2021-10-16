1900 заболевших коронавирусом зарегистрировано за сутки в Казахстане

16 октября 2021, 08:01
Фото: zakon.kz / Павел Михеев

Сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 15 октября 2021 года опубликовал Минздрав. Число выявленных заболевших продолжает незначительно сокращаться. За сутки выявлено на 67 зараженных меньше. Тенденция к снижению зафиксирована во всех регионах страны, кроме Алматы и Карагандинской области. Там этот показатель вырос, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1900 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

  • в городе Нур-Султан – 236,
  • в городе Алматы – 351,
  • в городе Шымкент – 59,
  • в Акмолинской области – 121,
  • в Актюбинской области – 50,
  • в Алматинской области – 167,
  • в Атырауской области – 42,
  • в ВКО – 119,
  • в Жамбылской области – 23,
  • в ЗКО – 52,
  • в Карагандинской области – 161,
  • в Костанайской области – 107,
  • в Кызылординской области – 31,
  • в Мангистауской области – 11,
  • в Павлодарской области – 177,
  • в СКО – 162,
  • в Туркестанской области – 31.

Всего в стране подтверждено 914 699 случаев.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 1954 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в городе Нур-Султан - 52,
  • в городе Алматы - 400,
  • в городе Шымкент - 112,
  • в Акмолинской области - 55,
  • в Актюбинской области - 177,
  • в Алматинской области - 72,
  • в Атырауской области - 71,
  • в ВКО - 182,
  • в Жамбылской области - 55,
  • в ЗКО - 106,
  • в Карагандинской области - 141,
  • в Костанайской области - 174,
  • в Кызылординской области – 30,
  • в Мангыстауской области - 7,
  • в Павлодарской области - 171,
  • в СКО - 94,
  • в Туркестанской области - 55.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 856 930 человек.


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