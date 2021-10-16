1900 заболевших коронавирусом зарегистрировано за сутки в Казахстане

Сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 15 октября 2021 года опубликовал Минздрав. Число выявленных заболевших продолжает незначительно сокращаться. За сутки выявлено на 67 зараженных меньше. Тенденция к снижению зафиксирована во всех регионах страны, кроме Алматы и Карагандинской области. Там этот показатель вырос, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1900 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в городе Нур-Султан – 236,

в городе Алматы – 351,

в городе Шымкент – 59,

в Акмолинской области – 121,

в Актюбинской области – 50,

в Алматинской области – 167,

в Атырауской области – 42,

в ВКО – 119,

в Жамбылской области – 23,

в ЗКО – 52,

в Карагандинской области – 161,

в Костанайской области – 107,

в Кызылординской области – 31,

в Мангистауской области – 11,

в Павлодарской области – 177,

в СКО – 162,

в Туркестанской области – 31.

Всего в стране подтверждено 914 699 случаев.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 1954 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

в городе Нур-Султан - 52,

в городе Алматы - 400,

в городе Шымкент - 112,

в Акмолинской области - 55,

в Актюбинской области - 177,

в Алматинской области - 72,

в Атырауской области - 71,

в ВКО - 182,

в Жамбылской области - 55,

в ЗКО - 106,

в Карагандинской области - 141,

в Костанайской области - 174,

в Кызылординской области – 30,

в Мангыстауской области - 7,

в Павлодарской области - 171,

в СКО - 94,

в Туркестанской области - 55.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 856 930 человек.