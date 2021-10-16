Неожиданное последствие COVID-19 нашли немецкие ученые

Немецкие ученые выяснили, может ли коронавирус нового типа проникать в органы зрения и инфицировать фоторецепторы и нервные клетки сетчатки глаза, сообщает zakon.kz.

Результаты своего исследования специалисты опубликовали на bioRxiv.

По их данным, вирус способен инфицировать фоторецепторы. Предположительно, именно этот факт стал причиной того, что переболевшие коронавирусом жалуются на проблемы со зрением.

SARS-CoV-2 может влиять на воспалительные гены, включая медиатор заживления слизистых оболочек — цитокин интерлейкин 33 (IL33), который связан с воспалением сетчатки глаза и деградацией фоторецепторов.

Детальный анализ выявил в фоторецепторах и ганглиозных клетках сетчатки вирусные бляшки, что, по мнению авторов, указывает на места размножения вируса.

Также специалисты выяснили, что антитела, которые блокируют мембранный белок ACE2, уменьшают инфицирование клеток сетчатки. Поэтому для лечения осложнений глаз не нужны особые препараты – подойдут антивирусные препараты, которые блокируют ACE2. После введения в инфицированные ткани сетчатки антител против ACE2 количество белков хантавируса SARS-CoV-2 в клетках значительно снизилось.