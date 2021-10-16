Диетолог объяснил, чем опасно быстрое похудение

Быстрая потеря веса может спровоцировать заболевания пищеварительной системы. Резкое похудение может вызвать расстройство пищевого поведения, а также проблемы с желчным пузырем, сообщает zakon.kz.

Об этом в интервью ФАН заявила врач-диетолог Наталья Круглова.

Врач отметила, что при подобном снижении веса человек избавляется не от жировой, а от мышечной ткани, а также жидкости. Она добавила, что это может привести к повторному увеличению массы тела.

В плане ориентира для снижения веса есть еще такие цифры: 5-10 процентов от исходного веса за период в три-шесть месяцев. врач-диетолог Наталья Круглова

Чтобы правильно скорректировать фигуру, врач советует сбрасывать не больше одного килограмма в неделю.