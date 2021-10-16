Китайский космический корабль состыковался с основным модулем космической станции

Пилотируемый китайский корабль "Шэньчжоу-13" с тремя космонавтами на борту успешно состыковался с основным отсеком орбитальной станции "Тяньгун" КНР, передает zakon.kz.

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на телеканал CGTN.

Как сообщили в Управлении, космический аппарат с тремя тайконавтами на борту завершил стыковку спустя примерно семь часов после запуска с космодрома Цзюцюань на севере Китая.

Запуск "Шэньчжоу-13" - шестая по счету миссия по строительству орбитальной станции КНР, она завершит первый этап проекта, в ходе которого проводятся испытания ключевого оборудования

В Китае это уже 21-й полет корабля с тайконавтами с начала реализации программы пилотируемых полетов в космос, а также вторая пилотируемая миссия к строящейся орбитальной станции.

Во время своего пребывания на орбите тайконавты совершат 2-3 выхода в открытый космос и проведут ряд научных исследований.