Почти полтонны героина нашла полиция Австралии в строительной плитке

Пресс-служба австралийской полиции сообщила о задержании рекордной партии героина, сообщает zakon.kz.

451 кг наркотика был обнаружен в керамической плитке, отправленной из Малайзии, передает ТАСС.

Австралийские власти изъяли самую крупную в истории страны партию героина, перехватив более 450 кг наркотических веществ [спрятанных] в контейнере с кафельной плиткой, прибывшем в порт Мельбурна из Малайзии. В ходе совместной операции погранслужбы страны и федеральной полиции Австралии был арестован гражданин Малайзии.

Ему предъявили обвинения в ввозе и попытке владения наркотиками. Максимальный срок наказания по австралийским законам - пожизненное заключение.