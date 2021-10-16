Футбольный матч в США завершился стрельбой – четверо пострадавших

Четыре человека были ранены в минувшую пятницу во время ЧП на футбольном матче в Алабаме, США – в толпу стрелял неизвестный, сообщает zakon.kz.

Толпы зрителей устремились к выходам со стадиона, а игроки упали на землю. Один из пострадавших находится в критическом состоянии. Двое из четырех раненых - несовершеннолетние, передает телеканал NBC News.

По словам начальника местной полиции Пола Прайна, стрельба велась в коридоре, ведущем на выход со стадиона. Всего было произведено семь выстрелов. Он сказал, что, возможно, причиной стала ссора двух мужчин. В полиции уточнили, что аресты пока не проводились, ведется расследование.

К месту происшествия вызвали большое количество аварийных служб. О личности стрелка в настоящий момент ничего неизвестно. Все подробности произошедшего уточняются.