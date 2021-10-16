СМИ: Елизавета II отказалась от употребления алкоголя

Королева Великобритании Елизавета II по совету врачей решила полностью отказаться от алкоголя, сообщает zakon.kz.

Как пишет газета The Daily Telegraph, августейшая особа заявила, что хочет встретить 70-летний юбилей пребывания на троне в наилучшей форме.

Медики рекомендовали перестать пить алкогольные напитки, исходя из заботы о здоровье Ее Величества перед приближающимся празднованием ее 96-го дня рождения.

Сообщается, что Елизавета II обычно выпивает порцию сухого мартини вечером перед ужином, а перед сном иногда позволяет себе бокал шампанского. В то же время бывший королевский шеф-повар Даррен МакГрейди (Darren McGrady) рассказывал, что в годы его работы при дворе с 1982-го по 1993-й, Елизавета II предпочитала пить за ужином "сладкое немецкое вино".

Некоторые британские таблоиды утверждают, что раньше Елизавета II позволяла себе пропустить рюмку по вечерам или выпить сухой мартини перед обедом. Причем коктейль монарху смешивал только супруг - принц Филип. Он скончался весной этого года в возрасте 99 лет. Журналисты предполагают, что этот факт тоже мог стать поводом для решения об отказе от спиртного.

Королева родилась 21 апреля 1926 года, но день рождения по традиции отмечает летом. На сегодня Елизавета считается старейшим британским монархом и самой пожилой руководительницей государства. В следующем году 96-летие королевы планируется совместить с "платиновым", 70-летним юбилеем пребывания Елизаветы II на троне. Праздник пройдет в центре Лондона 2 июня 2022 года.