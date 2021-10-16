Карантин из-за птичьего гриппа ввели еще в одном селе Павлодарской области

В управлении ветеринарии Павлодарской области рассказали о том, что в очаге заражения, в селе Павлодарское, утилизировано 20 домашних птиц, передает zakon.kz.

11 октября 2021 года отобран и направлен для исследования в Национальный референтный центр по ветеринарии патологический материал и две пробы сыворотки крови, – рассказали Pavlodarnews.kz в ведомстве. – Отобранные пробы показали положительный результат по высокопатогенному гриппу птиц.

По представлению главного ветеринарно-санитарного инспектора Павлодара акимом села Павлодарское наложен карантин по высокопатогенному гриппу птиц на личное подворье сельчанки. С 3 по 14 октября 2021 года у нее пали 31 курица, 11 гусей и 22 индюка.

Республиканский противоэпизоотический отряд в очаге провел утилизацию еще 20 домашних птиц – 15 кур и пять гусей.

Село Павлодарское является буферной зоной, радиус 50 км считается зоной наблюдения. После установления специальной комиссией цены за одну голову владельцам будет возмещена стоимость изъятой птицы, - говорится в сообщении.

Ранее карантин из-за вспышки птичьего гриппа ввели в селе Березовка района Теренколь, где пали 42 гуся. Предполагаемый источник инфекции – дикие птицы, поскольку за несколько дней до падежа в кормушках были обнаружены трупы голубей.