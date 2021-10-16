"Кайрат" и "Атырау" разыграют Кубок Казахстана

Состоялись полуфиналы Кубка страны по футзалу, передает zakon.kz.

В первом матче главный фаворит этих состязаний алматинский "Кайрат" разгромил "Нур-Султан" - 6:2. В другом полуфинале "Атырау" только в овертайме вырвал победу у "Актобе" - 7:6, основное время игры завершилось вничью - 5:5.

17 октября в решающем матче встретятся "Кайрат" и "Атырау".

Напомним, эти команды уже встречались недавно, "Кайрат" завоевал Суперкубок Казахстана, переиграв "Атырау", - 5:2.

Куандык Шынасилов