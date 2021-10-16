Рокфеллеровский университет создал незаразный вариант коронавируса

Ученые из Рокфеллеровского университета в США создали неинфекционные репликоны коронавируса для проведения исследований, передает zakon.kz.

Специалисты отмечают, что генетическая конструкция содержит РНК SARS-CoV-2 и имитирует практически все аспекты жизненного цикла вируса.

Их РНК содержит всю информацию, необходимую вирусу для репликации и создания собственных копий, но в ней отсутствуют инструкции по созданию шипов-белков, которые позволяют вирусу проникать в клетки человека и заражать их, - пишет rg.ru.

Исследователи считают, что их разработка поможет более детально понять механизмы деятельности коронавируса, а также испытывать на репликонах новые варианты лекарств.