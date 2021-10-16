"Астана" вошла в топ-5 лучших клубов Единой лиги ВТБ

Столичный баскетбольный клуб "Астана" провел у себя дома очередную игру в рамках игр Единой лиги ВТБ, передает zakon.kz.

"Астана" одержала вторую победу в нынешнем сезоне, переиграв польскую дружину "Зелена Гура" - 84:70. У хозяев паркета лучшими показателями отметились американские легионеры Джейлен Барфорд и Энтони Хикки, на их счету по 24 очка.

После этой победы столичные баскетболисты в турнирной таблице Единой лиги поднялись на пятую строчку, а лидирует московский "ЦСКА".

Следующую игру "Астана" проводит 7 ноября в Саратове, против "Автодора".

Куандык Шынасилов