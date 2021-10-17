Слишком частое мытье рук способствует развитию рака - дерматолог

Кандидат медицинских наук, российский врач-дерматолог Ирина Скорогудаева предупредила о том, что слишком частое мытье рук повреждает кожу, а также в долгосрочной перспективе может способствовать развитию рака, передает zakon.kz.

По мнению врача, мыло размывает так называемый липидный барьер, который защищает кожу от повреждений и попадания в организм вредных элементов.

Мыло для нашей кожи – это агрессивная среда. В его составе достаточно жесткие детергенты. Это вещества, благодаря которым возникает пена. Детергенты повреждают кожу, из-за чего она начинает пропускать жидкость с нежелательными для организма соединениями. Поэтому нарушать барьер не рекомендуется, – объяснила Скорогудаева в интервью изданию "Москва 24".

Скорогудаева рекомендует мыть руки только по мере необходимости. Например, после улицы или посещения общественных мест. Затем желательно намазать их специальным кремом для восстановления естественного барьера кожи. Это поможет создать пленку, которая препятствует потере, а значит, и высушиванию кожи.

Из кремов эксперт советует выбирать такие, которые приближенные к структуре липидного барьера. Они должны состоять из хороших натуральных масел, смеси холестерина, триглицеридов, свободных жирных кислот, церамидов или керамидов.

Врач также предупредила, что действительно полезный для кожи крем может стоить недешево. По ее словам, цена качественного средства начинается от 500 рублей и выше. Кроме того, специалист рекомендует мыть руки не слишком долго.

Время контакта с детергентом – это усиление его проникновения в кожу и повреждения барьера. Посмотрите на руки хирургов, которые вынуждены постоянно их обрабатывать. У них экзема на экземе, никакие крема не помогают, – сказала эксперт.

Но она отметила, что в период пандемии коронавируса руки необходимо мыть дольше, иначе бактерии просто не смоются.

Если человек сидел дома, ни с кем и ни с чем не контактировал, нет эпидемии, то вообще мыть руки с мылом необязательно. Их можно просто ополоснуть проточной горячей водой. Этого будет достаточно, – рассказала Скорогудаева.

Врач добавила, что не рекомендуется мыть руки средством для посуды. Она объяснила это тем, что его используют, чтобы обезжирить тарелки.

Поэтому, когда люди моют посуду без перчаток, то от кожи вообще ничего не остается. Невозможно защищать руки и смывать жир с тарелок одновременно, это две противоположные задачи, – заметила эксперт.

Не советует специалист и мыть руки хозяйственным мылом, так как оно имеет щелочную среду, которая жестко действует на липидный барьер. Вместо этого лучше мыть руки мягким синтетическим мылом, которое не сильно пенится, но очищает кожу.

Несоблюдение всех рекомендаций может грозить как краткосрочными, так и долгосрочными проблемами, говорит врач. По ее словам, сначала произойдет сухость рук, и они будут быстрее стареть. Далее возрастет риск возникновения экземы, появится зуд, растрескивание кожи. Зимой же возможно неприятное шелушение кожи.

Скорогудаева заявила, что частое применение средств, нарушающих липидный барьер кожи, приводит к засорению организма соединениями, которые в него попадать не должны. Это может вызвать аллергические реакции и риск вероятности рака.