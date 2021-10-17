Минеев нокаутировал Исмаилова в титульном бою

Российский боец смешанного стиля (ММА) Владимир Минеев нокаутировал соотечественника Магомеда Исмаилова на турнире AMC Fight Nights 105 в Сочи, сообщает zakon.kz.

Титульный бой в среднем весе завершился в третьем раунде. Для Минеева это была первая защита титула, предает Чемпионат.com.

Благодаря победе Минеев сохранил пояс AMC Fight Night в среднем весе. После поединка в октагон вызвали врачей. Магомеда Исмаилова пришлось откачивать с помощью кислородной маски.

Впервые эти бойцы встретились осенью 2018 года. Жесткий пятираундовый бой завершился ничьей. И Владимир, и Магомед были недовольны таким решением судей. Очень скоро их вражда вышла за пределы клетки.

Конфликт между бойцами привел к тому, что в декабре прошлого года их встреча на турнире Fight Nights Global Winter Cup, где бойцы присутствовали в качестве гостей, переросла в массовую драку. Разнимать участников пришлось полиции.

Многочисленные инциденты, оскорбления и даже драки лишь подогревали интерес к возможному реваншу. И вот, наконец, спустя три года новый поединок Минеев – Исмаилов состоялся.

Когда Магомеда Исмаилова откачали, спортсмены пожали друг другу руки, но, судя по их словам, вражда между ними не закончена.

Я не разделяю Исмаилова на спортсмена и человека. Хочу извиниться перед семьей Магомеда, знаю, что они тут. Неловко получилось, что все это произошло на их глазах. И, знаете, я бы с удовольствием повторил. Владимир Минеев

Ты зас…ец. Я не уважаю его как человека, нам нужно закрыть кое-какие вопросы, но сегодня как спортсмен он был лучше. Магомед Исмаилов

За свою профессиональную карьеру 35-летний Исмаилов провел 21 поединок по правилам MMA, одержал 17 побед (девять из них были досрочными) и потерпел три поражения. Еще один поединок завершился ничьей.



В активе 31-летнего Минеева 18 поединков, в которых он одержал 16 побед, потерпел одно поражение, один поединок завершился ничьей.



За поединком также наблюдал экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов.