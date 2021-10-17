Рыбакина не смогла взять титул в парном разряде турнира в Индиан-Уэллсе

Казахстанка Елена Рыбакина в паре с россиянкой Вероникой Кудерметовой уступили бельгийке Элизе Мертенс и представительнице Тайваня Се Су-Вей в финале парного турнира BNP Paribas Open WTA 1000, сообщает zakon.kz.

Игра закончилась со счетом 6:7(1:7), 3:6, передает пресс-служба ФТК.



За 1 час и 34 минуты матча Рыбакина и Кудерметова выполнили два эйса, четыре раза ошиблись при подаче и реализовали четыре брейк-пойнта, а их соперницы четыре раза подали навылет, допустили три двойные ошибки и сделали пять брейков. За выход в финал соревнований BNP Paribas Open Елена и Вероника получат 650 рейтинговых очков и 220 тысяч долларов США призовых.



Для Рыбакиной и Кудерметовой это был второй совместный турнир. В августе они дошли до полуфинала в Монреале.