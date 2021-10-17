Способ предотвратить старение мозга назвал ученый

Мозг человека может преждевременно постареть уже к тридцати годам: память ухудшится, а эффективность работы снизится, сообщает zakon.kz.

О том, как этого не допустить, рассказал психофизиолог, руководитель центра "Нейрофитнес" Вячеслав Лебедев в интервью радио Sputnik.

Нередко люди начинают хуже запоминать информацию и жаловаться на память еще в молодости. Так, человек мог справляться с многочисленными задачами, отвечать на письма и звонки, однако со временем ему стало сложнее это делать.

Это называют когнитивным нарушением, - объяснил медик.

Старение мозга можно предотвратить в молодом и среднем возрасте. Приостановить этот процесс довольно просто, считает он. Психофизиолог призвал вести здоровый образ жизни, чтобы замедлить старение мозга.

Сон, питание и физическая активность — это три базовых элемента, которые необходимы. Если нет одного из них — то есть мы либо плохо питаемся, либо нерегулярно спим, либо мало двигаемся — то все остальное не сработает. Это три столпа, на которых держится наше когнитивное здоровье. руководитель центра "Нейрофитнес" Вячеслав Лебедев

В случае, если крепкий сон, правильное питание и занятия спортом не помогают восстановить память, следует обратиться к врачу, добавил он.