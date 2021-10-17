В Казахстане за сутки зарегистрировали 1805 случаев заражения COVID-19

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 16 октября 2021 года. По сравнению со вчерашним днем опять фиксируется небольшое снижение выявленных зараженных. Почти на 100 человек. Исключением стала столица. В Нур-Султане заболевших на 20 человек больше, чем 15 октября, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 1805 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
В Казахстане 1731 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, из них:
Всего в стране от COVID-19 выздоровел 858 661 человек.
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