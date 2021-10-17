Еще одна область переместилась в "красную" зону по коронавирусу

Костанайская область переместилась в "красную" зону по коронавирусу, сообщает zakon.kz.

Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 17 октября 2021 года.

Необходимо отметить, что Актюбинская область перешла из "желтой" в "зеленую" зону, а Шымкент - из "зеленой" в "желтую".

В "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы и Костанайская, Павлодарская, Акмолинская, Северо-Казахстанская области.

В "желтой" зоне: Шымкент и Алматинская, Карагандинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская области.

В "зеленой" зоне: Актюбинская, Туркестанская, Жамбылская, Мангистауская, Атырауская, Кызылординская области.