СМИ: Китай испытал новую гиперзвуковую ракету, "застав врасплох" США

Китай провел новые испытания гиперзвукового летательного аппарата, способного нести ядерное оружие, сообщает zakon.kz.

Это "застало врасплох" американскую разведку. Об этом пишет Financial Times, ссылаясь на свой источник.

По данным FT, ракета не смогла достичь цели, но американцев поразил "прогресс в разработке гиперзвукового оружия". По одной из версий, ракета пролетела над Южным полюсом, а системы ПРО США сосредоточены на северном полярном направлении.

Гиперзвуковой планирующий аппарат несла ракета Long March, о запусках которой в КНР обычно объявляют, но августовские испытания держались в секрете. Пять специалистов независимо друг от друга подтвердили вывод ракеты в августе на околоземную орбиту. При этом, правда, уточнили, что ракета в итоге на 32 километра отклонилась от заданной цели.

Пентагон отказался комментировать информацию об испытаниях, но выразил обеспокоенность военной активностью Китая в целом. Представитель Минобороны США Джон Кирби сказал, что военные возможности КНР "способствуют росту напряженности в регионе и за его пределами".

Представитель посольства КНР в США Лю Пэнъюй отметил, что военная политика Китая носит оборонительный характер. По его словам, у Пекина "нет глобальной стратегии и планов военных операций, как у США". Он считает, что США в последние годы "придумали миф" о китайской угрозе, чтобы оправдать разработку гиперзвукового оружия.