Вышел трейлер "Бэтмена" с Паттинсоном в главной роли

На онлайн-мероприятии "DC FanDome" состоялась премьера трейлера нового "Бэтмена", сообщает zakon.kz.
В ролике показали много новых кадров и персонажей, дублированный трейлер опубликован на YouTube-канале "WBRussia".
Ролик получился насыщенный - в нем показали в действии бэтмобиль, продемонстрировали пуленепробиваемость костюма Темного рыцаря и больше внимания уделили Женщине-кошке.
В этот раз роль Брюса Уэйна, миллиардера в костюме летучей мыши, исполнит Роберт Паттинсон.
Кроме Паттинсона, в "Бэтмене" сыграли Зои Кравиц, Пол Дано, Колин Фаррелл, Джеффри Райт, Джон Туртурро, Энди Серкис и многие другие.
Фильм снял Мэтт Ривз ("Монстро", "Планета обезьян: Революция"). Картина выйдет в прокат 3 марта.
Саундтрек - на фоне играет сильно измененная песня группы Nirvana.
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