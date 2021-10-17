Вышел трейлер "Бэтмена" с Паттинсоном в главной роли

На онлайн-мероприятии "DC FanDome" состоялась премьера трейлера нового "Бэтмена", сообщает zakon.kz.

В ролике показали много новых кадров и персонажей, дублированный трейлер опубликован на YouTube-канале "WBRussia".

Ролик получился насыщенный - в нем показали в действии бэтмобиль, продемонстрировали пуленепробиваемость костюма Темного рыцаря и больше внимания уделили Женщине-кошке.

В этот раз роль Брюса Уэйна, миллиардера в костюме летучей мыши, исполнит Роберт Паттинсон.

Кроме Паттинсона, в "Бэтмене" сыграли Зои Кравиц, Пол Дано, Колин Фаррелл, Джеффри Райт, Джон Туртурро, Энди Серкис и многие другие.

Фильм снял Мэтт Ривз ("Монстро", "Планета обезьян: Революция"). Картина выйдет в прокат 3 марта.

Саундтрек - на фоне играет сильно измененная песня группы Nirvana.