Родителей школьниц наказали за разукрашенные скамейки в Уральске

Ученицы девятого класса отпросились с уроков пораньше и пошли в парк. Но по дороге решили прогуляться по площади Первого Президента, где разукрасили скамейки, передает zakon.kz.

Тем самым девочки нарушили правила благоустройства населенных пунктов. Полицейские установили нарушительниц по видеозаписи и составили административные протоколы по статье 435 КоАП РК "Хулиганство, совершенное несовершеннолетними" в отношении родителей, - рассказали порталу "Мой город" в пресс-службе Департамента полиции ЗКО.

Также родителям пришлось отмывать испорченную скамейку вместе с детьми.

Департамент полиции настоятельно просит всех жителей бережно относиться к элементам благоустройства города. А также предупреждает, что за противоправные деяния, совершенные несовершеннолетними, ответственность возлагается на их законных представителей, и рекомендует родителям уделять повышенное внимание воспитанию подростков, - резюмируется в сообщении.