Какие продукты поддерживают тонус осенью

Китайские врачи назвали полезные свойства меда, рыбы, чая и фруктов, которые помогут избежать осенней простуды, передает zakon.kz.

По словам специалистов, стакан воды с медом по утрам помогает поддержать тонус, оказывает увлажняющее действие на легкие, облегчает кашель, питает кожу и выводит из организма токсины.

Как уточняет издание "Московский комсомолец", снизить уровень холестерина поможет рыба, а восполнить недостаток жидкости в организме, урегулировать работу селезенки и желудка - чай.

Также, по словам медиков, осенью следует есть больше груш и яблок. Они избавят от мокроты и обогатят организм витаминами. Особенно полезны фрукты для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.