Пьяного тракториста задержали на трассе в Павлодарской области

17 октября 2021, 19:01
Фото: zakon.kz

Правоохранители составили административный материал, передает zakon.kz.

Полицейские Аксу остановили водителя трактора во время патруля на трассе Ленинский-Курчатов недалеко от села имени Мамаита Омарова.

Водитель был в состоянии алкогольного опьянения, – рассказал Pavlodarnews.kz начальник городского отдела полиции Даулет Молдабаев. – За нарушение части 1 статьи 608 Кодекса об административных правонарушениях составили административный материал, который рассмотрели в суде.

По решению суда водителя лишили прав на семь лет и арестовали на 15 суток.


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