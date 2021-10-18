Зеленский о "досье Пандоры": Против меня ничего нет

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что видел расследование о его офшорах, он подтвердил, что у него были такие компании, однако их не использовали для отмывания денег, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Ну, честно говоря, сюжет не очень. Это я вам как профессионал говорю. Почему? Потому что, во-первых, ничего нового. Это было для меня как дежавю. В 2019-м году все то же самое кино я видел на каналах олигарха (экс-президента Петра. — Прим. ред.) Порошенко, который показывал, потому что понимал, что против меня ничего нет, грязи никакой нет, - заявил он.

Он пояснил, что во времена Януковича "все структурировали свой бизнес, особенно бизнес, связанный с телевидением, со СМИ". По его словам, "все каналы имели компании за границей".

Ранее сопредседатель фракции Порошенко "Европейская Солидарность" Артур Герасимов заявил, что депутаты Верховной рады обратились в офис генпрокурора Украины с двумя заявлениями о якобы преступлениях окружения президента страны Владимира Зеленского.

3 октября 2021 года Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал масштабное расследование, посвященное тайным активам президентов, министров, монархов, которыми они владеют через офшоры. Расследование длилось год, в нем участвовали более 600 журналистов из 117 стран. В числе фигурантов "досье Пандоры": президенты Зеленский и Алиев, король Иордании и королева Великобритании.