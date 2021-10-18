Казахстанский нокаутер победил россиянина на турнире EFC 42 в Сочи

Непобежденный казахстанский боец Дияр Нургожай (6-0) выступил на турнире по смешанным единоборствам Eagle Fighting Championship 42 в Сочи (Россия), сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

Нургожай сразился в клетке с российским бойцом Магомедом Магомедовым (12-3). Этот поединок в полутяжелом весе был рассчитан на три раунда и завершился победой Нургожая единогласным решением судей.

Таким образом, для Дияра Нургожая эта победа стала седьмой в карьере, а Магомед Магомедов потерпел четвертое поражение.