Казахстанский нокаутер победил россиянина на турнире EFC 42 в Сочи

18 октября 2021, 06:11
Фото: instagram.com/nurgozhay_diyar

Непобежденный казахстанский боец Дияр Нургожай (6-0) выступил на турнире по смешанным единоборствам Eagle Fighting Championship 42 в Сочи (Россия), сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

Нургожай сразился в клетке с российским бойцом Магомедом Магомедовым (12-3). Этот поединок в полутяжелом весе был рассчитан на три раунда и завершился победой Нургожая единогласным решением судей.

Таким образом, для Дияра Нургожая эта победа стала седьмой в карьере, а Магомед Магомедов потерпел четвертое поражение.


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