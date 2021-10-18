Шымкент перешел в "зеленую" зону по коронавирусу

Шымкент перешел из "желтой" в "зеленую" зону по темпам распространения COVID-19, сообщает zakon.kz.

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Матрица оценки эпидситуации в регионах Казахстана на 18 октября

В "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы и Костанайская, Павлодарская, Акмолинская, Северо-Казахстанская области.

В "желтой" зоне: Алматинская, Карагандинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская области.

В "зеленой" зоне: Шымкент и Актюбинская, Атырауская, Туркестанская, Жамбылская, Мангистауская, Кызылординская области.