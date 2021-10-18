Сколько казахстанцев умерли от коронавируса за сутки

Опубликована информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 18 октября 2021 года, сообщает zakon.kz.
На 18 октября лечение от КВИ продолжают получать 52 825 человек (46 275+ и 6550 КВИ-), из них в стационарах находятся 9329 пациентов, на амбулаторном уровне – 43 496.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
• в тяжелом состоянии – 628 пациентов,
• в состоянии крайней степени тяжести – 177,
• на аппарате ИВЛ – 104.
Информация о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 18 октября 2021 года
16.10.2021 г. зафиксировано 35 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 7 летальных исходов и 78 человек выздоровели.
Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 77 995, летальных случаев – 4962, выздоровевших – 66 483.
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