Сильнейшее наводнение в Индии - есть погибшие

Наводнение в Индии унесло жизни 18 человек, передает zakon.kz со ссылкой на TACC.

В юго-западном индийском штате Керала в результате оползней, затоплений и обрушений, вызванных мощными муссонными ливнями, несколько десятков человек считаются пропавшими без вести, – сообщает сайт газеты Hindustan Times.

Главный министр Кералы Пинарайи Виджаян сообщил журналистам, что местные власти обратились за помощью в проведении спасательных работ к армии, ВВС и ВМС.

Ситуация в некоторых районах штата действительно серьезная. Мы сделаем все возможное, чтобы спасти жизни людей, – отметил министр.

Проливные дожди, непрерывно шедшие в течение длительного времени, стали сбавлять обороты. Однако угроза оползней и затоплений остается во многих районах. Сильнейшие зафиксированы в округах Коттаям и Иддуки.

Мощные наводнения отмечаются в округах Патханамтитта, Эрнакулам, Триссур и Палаккад. Плотины во многих районах Кералы с трудом справляются с объемами накопившейся воды, ряд небольших городов и деревень оказался полностью отрезанным водой от внешнего мира.

Visuals from Idukki district. Do not step out to drive as the flooding is substantial and may wash away cars. #keralarain #Kerala pic.twitter.com/vUR2Hm6zia — West Coast Weatherman (@RainTracker) October 16, 2021

Heavy rains lash across #Kerala. Red alert issued for five districts. A friend said this is Mundakkayam bridge. #keralarain pic.twitter.com/UW1nurcziv — Rohit Thayyil (@RohitThayyil) October 16, 2021

Local residents towing a KSRTC bus which got stuck in flood at Poonjar on Saturday. No loss of life.Heavy rain lashes #Kerala triggering floods and inundating several areas.#REDALERT in Pathanamthitta, Kottayam, Ernakulam, Idukki & Thrissur. 4 shutters of Malampuzha dam opened. pic.twitter.com/D1dbOtEqcV — Raam Das (@PRamdas_TNIE) October 16, 2021

#Kerala witnessed multiple floods time and again every year... Our CM spent crores and visited Netherlands to study flood management.



Despite of this, Pinarayi govt has failed miserably in Kerala's flood management. LDF has lost it's credibility by fooling people. #KeralaRains pic.twitter.com/dbSH97GJh1 — Adv. K Shreekanth (@AdvkShreekanth) October 16, 2021