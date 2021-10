Шведская активистка Грета Тунберг запела, сообщает zakon.kz.

Девушка приняла участие в музыкальном гала-концерте, который проходит в рамках акции Climate Live.

По данным издания 360tv.ru, под шквал аплодисментов активистка исполнила песню Рика Эстли "Never Gonna Give You Up".

В нашей организации "Пятницы ради будущего" мы всегда исполняем эту песню. Хотелось преподнести другим активистам забавный сюрприз в виде этой песни, потому что мы знаем, как они старались организовать этот концерт, - заявила Тунберг.

Грета Тинтин Элеонора Эрнман Тунберг - шведская экологическая активистка, получившая международную известность и признание за продвижение мнения о неизбежном экзистенциальном кризисе для человечества в результате изменения климата.

Известна прямолинейной манерой общения и резкой критикой в отношении политических деятелей.