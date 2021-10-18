Скоро Samsung Week – неделя супервыгодных покупок

В честь своего дня рождения компания Samsung анонсирует праздничную неделю Samsung Week для казахстанских покупателей. Это круче, чем «черная пятница»: топовые устройства Samsung по сниженной стоимости, шикарные подарки и действительно обильный ценопад!

Акция пройдет с 25 октября по 1 ноября и только в недавно запущенном в Казахстане собственном интернет-магазине Samsung на официальном сайте Samsung.kz. Да, заказывать продукцию любимого бренда с бесплатной доставкой и фирменной гарантией теперь можно напрямую у компании!

В течение акционной недели вы можете знакомиться с новинками и их инновационными функциями на официальном сайте и там же совершать покупки по очень привлекательным ценам.

Что такое Samsung Week? Это приятные сюрпризы, которые компания преподносит на свой день рождения, и предложения, от которых невозможно отказаться! Это целая неделя исполнения желаний!

В предстоящей акции участвуют товары для повседневной жизни, пользующиеся повышенным спросом: смартфоны, планшеты, TWS-наушники, телевизоры, стиральные машины, холодильники, пылесосы, различные аксессуары и многое другое.

Хотите быть одним из первых? Заполните форму на сайте, и Samsung уведомит вас сразу же, как только запустит акцию.

Удачного шопинга!