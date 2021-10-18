Смертельное ДТП произошло на трассе в ВКО из-за густого тумана

В Восточно-Казахстанской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие - легковушка столкнулась с грузовиком, сообщает zakon.kz.

В областном департаменте полиции уточнили, что столкновение автомобилей марок "ВАЗ 2109" и "МАЗ" произошло 17 октября около 18:00 на 52 км автодороги "Усть-Каменогорск -Шемонаиха".

View this post on Instagram Публикация от Шығыс Сақшылары (@eastkazpolice)

В результате ДТП от полученных травм, несовместимых с жизнью, 65-летний водитель и 63-летняя пассажир автомобиля "ВАЗ 2109" скончались на месте происшествия. По данному факту начато досудебное расследование по ст. 345 ч. 4 УК РК - Нарушение правил дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. пресс-служба ДП ВКО

В ведомстве отметили, что проводится досудебное расследование, назначен ряд судебных экспертиз, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

Уважаемые участники дорожного движения, на дорогах Восточно-Казахстанской области образуется густой туман, видимость ограничена. Рекомендуем выбирать скорость в соответствии с погодными условиями, так как видимость, тормозной путь и время реакции не соразмерны. пресс-служба ДП ВКО