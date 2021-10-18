Казахстанцы помогают в незаконной миграции иностранцам

С 11 октября в стране проводится второй этап региональной операции "Нелегал Кордон", в рамках которой выявлено более 12 тыс. нарушений миграционного законодательства, сообщил на брифинге официальный представитель МВД Нурдильда Ораз, передает корреспондент zakon.kz.

В МВД активизирована работа по обеспечению должного миграционного контроля и защиты прав наших граждан в трудовых отношениях. Так, с 11 октября в стране проводится второй этап региональной операции "Нелегал Кордон". Выявлено более 12 тыс. нарушений миграционного законодательства, – сообщил Ораз.

Он уточнил, что из них почти 9 тыс. нарушений сроков пребывания иностранцев в стране, 3,3 тыс. фактов незаконного осуществления трудовой деятельности иностранцами, 535 работодателей привлечены к административной ответственности за незаконное использование иностранной рабочей силы, более 4,5 тыс. физических и юридических лиц – за несвоевременное информирование полиции о пребывающих у них иностранцах.

Анализ миграционной ситуации показывает, что иностранцы въезжают в страну легально, однако в ряде случаев переходят в разряд нарушителей миграционного законодательства, и в этом в большей степени помогают наши граждане Казахстана, – уточнил официальный представитель.

В пример он привел случай в Туркестанской области, когда на различных строительных объектах 98 иностранцев незаконно (без документов) осуществляли трудовую деятельность.

Аналогичные факты, по его словам, были выявлены в городе Шымкент, Акмолинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской областях.

Также наши граждане в погоне за легкой наживой предоставляют жилье иностранцам либо оказывают помощь в незаконной миграции, нарушая миграционное законодательство, – уточнили на брифинге.

Согласно информации МВД, в сентябре 2021 года казахстанец предоставил жилье трем иностранцам, незаконно въехавшим на территорию страны. По данному факту проводится расследование как "организация незаконной миграции путем предоставления жилого помещения".

Буквально на прошлой неделе судом Костанайской области вынесен приговор казахстанцу за организацию незаконной миграции, который под покровом ночи пытался переправить двух граждан Афганистана в обход пунктов пропуска через государственную границу в Россию, – отметил Ораз.

Кроме того, по его словам, выявлены новые формы незаконной легализации и получения разрешительных документов иностранцами на территории нашей страны.

Так, в Алматы установлено 7 зарегистрированных в одной квартире ТОО, которые не осуществляли никакую деятельность, налоги и платежи в бюджет не платили, однако от данных юридических лиц оформлено 16 виз иностранцам как их первым руководителям. По данному факту начато расследование, – заключил Нурдильда Ораз.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан