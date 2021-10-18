Циклон из Мурманска принесет похолодание в Казахстан 

18 октября 2021, 12:43
Фото: pixabay.com

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 19-21 октября, передает zakon.kz.

Антициклон, принесший бабье лето на территорию Казахстана, сохранит теплую погоду без осадков лишь на востоке страны.

На остальную же часть республики начнет оказывать свое влияние циклон из районов Мурманска. Быстро смещаясь через территорию страны, он принесет с собой осадки в виде дождя и снега, гололед, усиление ветра, на севере - с низовыми метелями, а также понижение температуры воздуха, - сообщили в РГП "Казгидромет".


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