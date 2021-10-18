Это общемировая тенденция - Минсельхоз о росте цен на хлеб

На брифинге в СЦК министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев выразил уверенность, что у ведомства и правительства получится сдержать быстрый рост цен на хлеб и хлебобулочные изделия за счет запасов зерна в стабфондах, передает корреспондент zakon.kz.

В этом году в целом урожай зерновых был ниже, чем в прошлом. Мы сейчас планируем, что по зерновым у нас будет где-то порядка 16 млн тонн, урожайность в среднем на уровне 10 центнеров. Если прошлый год брать, действительно урожайность была 13 центнеров, намолочено порядка 20, чуть выше 20 млн тонн. Но при этом, того объема, который мы сейчас собрали, я хочу заверить, что этого объема будет достаточно для того, чтобы покрыть внутренние потребности, а внутренняя потребность, когда мы говорим, это непосредственно продуктовая пшеница непосредственно для хлеба и продуктов питания, – заверил Карашукеев.

Также он рассказал об экспортном потенциале.

У нас определенный объем, порядка 2 млн тонн зерна уходит как семенной материал, также зернофураж используется у нас очень интенсивно. Экспортный потенциал учитывает 3,5 млн тонн входящего баланса зерна с прошлого года, у нас порядка 6-6,5 млн тонн экспортный потенциал, который мы можем экспортировать, – уточнил министр.

Касательно внутренних цен, то глава Минсельхоза признал, что здесь рост есть, но, по его словам, это общемировая тенденция.

Учитывая, что зерно и продукты его переработки, мука, являются экспортным товаром и оно зависит от конъюнктуры мировых цен на эти продукты, а мы знаем, что, по прогнозу ФАО, а они прогнозируют в целом на группу продуктов питания рост в среднесрочной перспективе. В связи с этим действительно рост цен происходит. Но я хочу сказать, что в этом году, учитывая, что урожайность была низкая, в ряде регионов, соответственно, у фермеров были большие расходы и себестоимость зерна выросла. В этой связи, конечно, рост цен на зерно, с одной стороны, благоприятно скажется на финансовом состоянии фермеров, зерносеющих предприятий, – пояснил он.

При этом Карашукеев заверил, что как ведомство, так и правительство в целом держит вопрос ценообразования на хлеб на своем контроле.

Внутри страны самый важный вопрос – это вопрос цены. Внутри большим блоком сидит вопрос цены на социальный хлеб. Здесь мы принимаем целый ряд мер по обеспечению стабильности цен на хлеб. Это обеспечение зерном и необходимой мукой всех предприятий, производят которые социальный хлеб. Для этих целей мы сейчас вводим изменения в текущее законодательство, чтобы Продкорпорации из резервов зерна могли удешевленное зерно отправлять мукомольным предприятиям для производства муки для социального хлеба. Мы с регионами распределили роли, до конца этого года регионы у себя в стабфондах сейчас аккумулируют муку, чтобы из этой муки производить хлебобулочные изделия. Планируется за счет форвардного закупа порядка 680 тысяч тонн зерна закупить. Больше половины этого зерна уже поставлено. Учитывая наши резервы с прошлого года, порядка 400 тысяч тонн зерна, которое имеется в госрезерве, у Продкорпорации будет достаточно, чтобы стабилизировать рынок, – полагает министр.

Оксана Скибан, Нур-Султан