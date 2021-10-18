На две недели Япония становится центром мировой гимнастики

Лучшие гимнасты планеты в эти дни съехались в японский город Китакюсю на мировое первенство, передает zakon.kz.
Более 300 атлетов из 56 стран мира поборются за звание сильнейших. В начале, с 18 по 25 октября медали разыграют представители спортивной гимнастики. От каждой страны на снаряде будут выступать не больше трех человек.
Сборная Казахстана заявила следующих гимнастов (5 спортсменов):
Вольные упражнения:
1. Милад Карими
2. Ильяс Азизов
3. Фарух Набиев
Конь/махи:
1. Нариман Курбанов
2. Ильяс Азизов
3. Милад Карими
Кольца:
1. Милад Карими
2. Фарух Набиев
Опорный прыжок:
1. Милад Карими
2. Фарух Набиев
Брусья:
1. Милад Карими
2.Фарух Набиев
3. Ильфрат Имарджанов
Перекладина:
1. Милад Карими
2. Фарух Набиев
3. Ильяс Азизов
Казахстанские гимнасты уже прибыли в Японию.
Редакции Zakon.kz удалось связаться с главным тренером сборной Казахстана Александром Кимом. Он прокомментировал готовность казахстанских гимнастов к соревнованиям:
Мы все успешно прошли экспресс ПЦР-тесты в аэропорту Ханеда по приезду в Токио. Тренировки по расписанию, здесь все строго, ни минутой больше. Все наши гимнасты прошли небольшую подготовку в российской Пензе, а Милад Карими готовился в Киеве. Цель на чемпионате: попадания в финалы по многоборью, в вольных упражнениях, на коне, перекладине. Основная задача: завоевать медали. Единственная медаль на Чемпионатах мира была только в 1997 году у Сергея Федорченко (золото в опорных прыжках). В соревнованиях по многоборью будет участвовать Карими Милад.
Куандык Шынасилов
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