Выехали по повышенному рангу - в Алматы загорелись хозпостройки

18 октября 2021, 15:40
Фото: zakon.kz

В Алматы загорелись хозяйственные постройки, сообщает zakon.kz.

18 октября в 14:47 силы и средства ДЧС Алматы выехали по повышенному рангу вызова по адресу: Алмалинский район, ул. Кожамкулова, д. 259. По прибытии в 14:52 обнаружено горение хозяйственных построек на общей площади 100 кв. м, создалась угроза распространения на частный сектор. Незамедлительно введены пожарные стволы на тушение и защиту, автоцистерны установлены на ближайшие пожарные гидранты. С места пожара эвакуировано четыре газовых баллона объемом два по 25 л и два по 5 л. Один из 25-литровых баллонов сильно травил, пожарные вынесли его на безопасное расстояние. пресс-служба ДЧС Алматы

Возгорание локализовали в 15:10.

Угроза распространения снята. Полностью ликвидирован в 15:27. Для обеспечения безопасности ул. Жамбыла оцеплена сотрудниками полиции. Задействовано 10 единиц техники, 35 человек личного состава ДЧС Алматы. пресс-служба ДЧС Алматы


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