Спецоперация прошла в Нур-Султане 

В Нур-Султане полицейские провели спецоперацию, передает zakon.kz.

Была задержана преступная группа, занимающаяся организацией подпольных незаконных азартных игр на территории города. В состав группы входили ранее судимые за совершение аналогичных преступлений.

Оперативники установили четкую иерархию группы и распределение ролей преступников.

Одни отвечали за подставных игроков и дилеров, другие - за обеспечение меченых карт и подбора помещений, третьи - за подбор потенциальных игроков и так называемых "жертв", - рассказал начальник Управления криминальной полиции ДП Нур-Султана Дмитрий Демидов.

Операцию по задержанию преступной группы с поличным провели полицейские в одном из заведений столицы с ограниченным доступом, где была организована очередная "игра".

В ходе проведения обыска полицейскими были изъяты крупная сумма денежных средств и другие необходимые атрибуты для проведения азартных игр, в том числе специальные технические средства.

В настоящее время организаторы и участники задержаны и водворены в ИВС. Проводится расследование.