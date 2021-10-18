В селе Байзак реконструированы и сданы в эксплуатацию 24 дома

В Байзакском районе из 35 пострадавших после взрывов на военном складе домов 24 полностью восстановлены и сданы в эксплуатацию.

В том числе 4 – в селе Ушбулак, 12 – в Жибек жолы, 8 – в Кайнаре. Работы в оставшихся 11 домах будут завершены в ноябре.

Аким области Бердибек Сапарбаев ознакомился с ходом работ в селе Кайнар и пообщался с местными жителями.

Житель улицы Бірлік Ержан Айдаркулов отметил, что его дом после ремонта стал еще лучше.

В тот день наш дом сильно пострадал. Он и хозпостройки были разрушены на половину. На третий день после взрывов пришли строители и начали работы по восстановлению нашего жилища. Сегодня мы вновь возвращаемся в родные пенаты. Радости нет предела. В дом проведена чистая питьевая вода. Раньше у нас не было финансовой возможности подключиться к газоснабжению. Сейчас и у нас в доме есть голубое топливо. Восстановили наши хозпостройки, забор. Мы благодарны жителям, руководству страны и региона за поддержку в трудную минуту, - сказал Айдаркулов.

Жители Амангелды Надирбеков и Асхат Мамбетов также выразили благодарность за новый облик своих домов.

Восстановлены и возобновили свою работу 3 из 12 пострадавших объектов предпринимательства. Еще на 9 объектах полным ходом ведутся строительные работы.

Все восстановленнные дома имеют единый архитектурный стиль. Фундамент и крыша окрашены в красный цвет, основной корпус – в оранжевый.

Улицы села Кайнар освещены. Обновлены столбы и линии электропередач. Если раньше была заасфальтирована только центральная дорога, то теперь асфальтовое покрытие имеют все улицы села.

Акиму области поручил обспечить население максимальной социальной поддержкой. В этом плане идет работа по газификации домов социально уязвимых семей, полностью решен вопрос с централизованным водоснабжением. Кроме этого каждой пострадавшей семье с нашей стороны была оказана помощь в размере 300 тысяч тенге, со стороны предпринимателей – по 200 тысяч тенге, по 50 тысяч тенге – на каждого школьника. За счет средства, поступивших в фонд "Сенім Байзак", восстанавливаются хозяйственные постройки сельчан, - сказал заместитель акима Байзакского района Кайрат Исмаил.

В строительных работах задействованы 12 подрядных компаний, 200 рабочих и 22 единицы техники.

Аким области поручил завершить работы по восстановлению оставших 11 жилых объектов к ноябрю и поставил перед руководством района и подрядчиками конкретные задачи.

Затем Бердибек Сапарбаев посетил село Жибек жолы, где ознакомился со строительством школы на 150 мест. Рабочие уже возвели фундамент двухэтажного здания и приступили к кирпичной кладке стен первого этажа. Подрядчик - ТОО "Сырым Белеке".

Строительные работы ведутся одновременно по всем направлениям. Одна бригада приступила к кладке стен первого этажа, другая занимается монтажом, следующая – сварочными работами. На данный момент на объекте работают 95 рабочих, в том числе 25 местных жителей. На сегодняшний день половина строительных работ уже выполнена. Планируем сдать объект до конца декабря. Применяем в основном строительные материалы местного производства, - сказал директор ТОО Елмурат Кунибеков.

Аким области напомнил подрядчику о необходимости соблюдать все строительные нормы и требования, использовать отечественные стройматериалы и особое внимание уделять срокам и качеству работ.