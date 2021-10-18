Тело ребенка обнаружили в мусорном баке

В Кызылординской области в поселке Торетам найдено тело недоношенного ребенка, передает zakon.kz.

По данному происшествию заведено уголовное дело.

18 октября в поселке Торетам Кармакшинского района возле мусорного контейнера, расположенного во дворе многоэтажного дома, рабочим коммунального хозяйства был обнаружен труп недоношенного ребенка. По данному факту представительством МВД РК в городе Байконур проводится досудебное расследование по статье 100 УК РК (Убийство матерью новорожденного ребенка). Назначены соответствующие экспертизы, - сообщили в ДП Кызылординской области.

Ранее стало известно, что мертвого младенца нашли в мусорном контейнере в Шымкенте.