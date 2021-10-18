Матч КХЛ между "Авангардом" и "Ак Барсом" пройдет в ОАЭ

3 декабря в рамках игр KHL World Games состоится матч регулярного чемпионата КХЛ между действующим обладателем Кубка Гагарина "Авангардом" и "Ак Барсом", передает zakon.kz.

Особенность данного матча в том, что игра пройдет далеко за пределами России, а именно, в столице ОАЭ. 17 октября в Дубае состоялось подписание меморандума о намерениях между КХЛ, хоккейным клубом "Авангард", Министерством туризма и коммерции Дубая, а также Спортивным советом города, сообщает пресс-служба КХЛ.

Стороны договорились о совместной работе по развитию хоккея и продвижению имиджа КХЛ на территории ОАЭ, и первым шагом на пути к достижению этой цели станет проведение Dubai Ice Show, который пройдет с 3 по 5 декабря 2021 года.

Игра приурочена ко дню России на "Экспо-2020" в Дубае, и пройдет на многофункциональном крытом комплексе вместимостью 12 000 зрителей.

Куандык Шынасилов