Какие спектакли представят театры Нур-Султана на "ТЕАТР ALL Nur-Sultan theatre week"

С 28 октября по 1 ноября в Нур-Султане состоится театральный фестиваль "Театр All Nur-Sultan theatre week". В рамках недели театра 11 творческих коллективов покажут свыше 20 постановок, сообщает официальный сайт акимата столицы.

Театральный фестиваль в Нур-Султане приурочен к 30-летию Независимости Казахстана.

В качестве почетных гостей участие в нем примут коллективы Московского драматического театра на Малой Бронной и Государственного академического центрального театра кукол им. С.Образцова.

В программе фестиваля - популярные спектакли, мастер-классы, выставки современного и изобразительного искусства и многое другое.

В рамках программы 30 октября в 19:00 часов вечера музыкальный театр юного зрителя приглашает посмотреть метафизическую драму Н.Мошина "Дүние-ғапыл". Авторы постановки обращаются к общей для всего человечества теме, подчеркивая важность самой жизни, состояния души. Режиссер-постановщик и сценограф - заслуженный деятель Казахстана Асхат Маемиров.

Днем позже в 17:00 часов артисты театра покажут драму "Улдар" по мотивам романа Федора Достоевского "Братья Карамазовы". Спектакль рассказывает о жизни подростков, поднимает вечные вопросы воспитания, взаимодействия с детьми. Режиссер-постановщик - Ерназар Жанатилек, перевод осуществлял А.Омаш.

31 октября в 19:00 часов на сцене театра "Жастар" состоится мюзикл Т.Ахметжана "Таптым. Ғашық болдым. Жоғалттым". В основе сюжета - история любви двух юных сердец, переживающая препятствия и драму. Преисполненная мелодией, пронизанная печалью - эта история любви не оставит зрительские сердца равнодушными. Режиссер-постановщик - Нурканат Жакыпбай, художник постановщик Кабыл Халыков, хормейстер Анель Сиргебаева, балетмейстер Гюзел Мухамеджанова.

В этот же день государственный театр танца "НАЗ" представит хореографический спектакль "Тұйғындар". Постановка рассказывает о древней истории казахского народа до образования Казахского ханства, о периоде с VI по XI века, когда наши земли населяли саки, гунны, канлы. Зрители увидят, как создавался и становился Тюркский каганат. Хореографы-постановщики Е.Агымбаев, К.Агымбаева, М.Айтмагамбетова. начало в 17:00.

Государственный театр "Astana musical" приглашает зрителей в камерный зал ЦКЗ "Qazaqstan" 31 октября в 18:00 часов на танц-перформанс "COVID-19". Хореографический спектакль представляет размышления о вечных ценностях, внутреннем состоянии человека во время карантина, об изменениях в его сознании, об абсурдных действиях и убеждениях населения, о боли потерь близких и родных. Истории героев - правдивы, оттого и так проникновенны. Режиссер-хореограф спектакля - Анель Мурзагулова, автор музыкальных произведений - Акжол Омирзаков.

В этот же день в 11:30 в театре кукол покажут спектакль "Ер Төстік" по мотивам казахского народного эпоса. В постановке отражаются казахские традиции, обычаи, отношения к родителям и старшему поколению. Зрителям рассказывают об отваге батыров, их любви к своей земле. К тому же упоминается немало казахских пословиц и поговорок. Режиссер - Куралай Ешмуратова.

В заключительный день фестиваля, 1 ноября на сцене театра "Жастар" состоится музыкально-поэтическая постановка "Қанаттылар". Вновь зрителей окунут в мир переживаний об общечеловеческих ценностях, смысле бытия и предначертаниях судеб. Спектакль является премьерным для инклюзивного театра "Қанаттылар". Автор - Г.Салыкбай, режиссер - Н.Вахитов.

Стоит отметить, что вход на мероприятия осуществляется строго посредством приложения Ashyq. Также посетители должны соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.