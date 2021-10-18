Женщина забыла 1 млн тенге в автобусе Костаная

18 октября 2021, 18:42
Фото: zakon.kz

Потерянную сумку с 1 млн тенге вернули женщине полицейские Костаная, сообщает zakon.kz.

Жительница села Алтын дала Костанайского района ехала в маршрутном автобусе в областном центре и оставила там сумку, в которой находился миллион тенге.

То, что сумки нет, женщина поняла только тогда, когда приехала домой. Ее супруг обратился к полицейскому автопатрулю и сообщил номер маршрута.

В течение нескольких минут полицейские установили автобус и доехали до конечной остановки. Водитель передал сумочку женщины в целости и сохранности. Супруги поблагодарили стражей порядка за оказанную помощь и оперативность. пресс-служба МВД РК


Присылайте свои новости на наш
Читайте новости zakon.kz в

Популярное

все топ новости
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:

Хотите быть в курсе важных новостей?