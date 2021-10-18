Парень залез на 4 этаж, чтобы помочь девочке в Таразе

Случай произошел 15 октября. В Таразе несовершеннолетняя девочка вышла на балкон своей квартиры, дверь за ней захлопнулась, и она не смогла зайти обратно, сообщает zakon.kz.

Проходящий мимо молодой человек, увидев плачущего ребенка, решил помочь. Рискуя жизнью, взобрался на балкон четырехэтажного дома, открыл дверь в квартиру и остался с ребенком до возвращения мамы, которая в это время вышла в магазин.

Участковыми инспекторами полиции по делам несовершеннолетних проведена профилактическая беседа с родителями. На данный момент рассматривается вопрос о поощрении молодого человека руководством 1-го отдела полиции Управления полиции города Тараза. пресс-служба МВД РК