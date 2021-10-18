Ревнивый муж установил скрытую камеру в квартире родственников

18 октября 2021, 21:50
Фото: PxHere

В полицию Атырау обратилась 36-летняя жительница города, обнаружившая в своей ванной комнате скрытую камеру, сообщает zakon.kz.

Полицейские провели расследование и выяснили, что установил ее зять заявительницы.

По словам подозреваемого, он приревновал жену, которая часто приезжает из района в город к своей сестре домой. Установил и камеру, и зарядное устройство.

35-летний подозреваемый полностью признал свою вину. В отношении него проводится досудебное расследование по части 3 статьи 147 Уголовного кодекса РК. пресс-служба ДП Атырау


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